Suriye sınırına sevkiyat

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır hattına gönderildi.
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