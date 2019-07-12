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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 19:59 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy sevkiyatı devam ediyor.

Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen personel taşıyıcı araçlar ile lojistik malzeme yüklü TIR'lardan oluşan konvoy, farklı aralıklarla 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Burada bakım ve ikmali yapılan konvoylar, daha sonra belirlenen sınır hattındaki konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği bildirildi.

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Suriye sınırına sevkiyat sürüyorSuriye sınırına sevkiyat sürüyor

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