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Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD'li terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD'li terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Ceylanpınar Boztepe Karakolu yakınlarında Suriye sınır hattında 1 kişiyi fark eden nöbetçi askerler, harekete geçti. Ekipler yaptıkları kontrolde Suriye uyruklu PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında silah ve teçhizat bulunmayan terörist, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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