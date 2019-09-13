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Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı.2.

Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı.

2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları arazi arama tarama sırasında Yayladağı ilçesi kırsalında şüpheli iki kişiyi fark etti. Ormanlık alana kaçan biri Suriye uyruklu diğeri Türk vatandaşı şüpheliler, askerin havaya ateş açmasıyla yakalandı. Ormanlık alanda yapılan aramada 15 çuval içerisinde Suriye’den geldiği düşünülen gümrük kaçağı 18 bin 750 paket sigara tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli Yayladağı İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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