HABER

Suriye sınırında 25 kilo esrar ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, boş arazideki çuvalın içinde, 25 kilo esrar ele geçirildi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, boş arazideki çuvalın içinde, 25 kilo esrar ele geçirildi.
Suriye'nin terör örgütü PYD/PKK denetimindeki Tel Abyad kentine komşu olan Akçakale ilçesinde devriye görevi yapan jandarmalar, sınırdaki araziye bırakılan çuvalı fark etti. Yapılan inceleme sonucu çuvalın içinde 25 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, çuvalı sınır hattına bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Bariyerlere çarpan araç paramparça oldu: 1’i ağır 2 yaralıBariyerlere çarpan araç paramparça oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözlerÇocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.