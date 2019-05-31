Suriye sınırında 25 kilo esrar ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, boş arazideki çuvalın içinde, 25 kilo esrar ele geçirildi.

Suriye'nin terör örgütü PYD/PKK denetimindeki Tel Abyad kentine komşu olan Akçakale ilçesinde devriye görevi yapan jandarmalar, sınırdaki araziye bırakılan çuvalı fark etti. Yapılan inceleme sonucu çuvalın içinde 25 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, çuvalı sınır hattına bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

