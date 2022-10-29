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Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu

29.10.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, önceki yıllara oranla yoğun katılımının yaşandığı Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, resmi geçit töreni ayakta alkışlandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Valilikte tebrikleri kabul etti.
Buradaki programın sona ermesinden sonra Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğe geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı konuşmada, “19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelenin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim 1923 tarihinde ’Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.’ diyerek ilan ettiği, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Şanlı tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye’nin mayasını oluşturduğu gibi, azmin, kararlılığın, fedakârlığın, birlik beraberlik ve egemenliğin sembolü olmuş, Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza ivme kazandırmıştır. Bu itibarla, Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümü gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki; Hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme gayretimiz her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır“ dedi.

Halk oyunları gösterisinden sonrasında Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünde spor branşlarındaki çocuklar gösteri sundu.
Cumhuriyet bayramı nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.
1’inci Hudut Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Hareket Timleri ile araçlarının geçişi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken ayakta alkışlandı.

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