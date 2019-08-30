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Suriye sınırında 30 Ağustos coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Suriye’nin kuzeyine Türkiye ve ABD tarafından kurulması planlanan Güvenli Bölge için Müşterek Harekat Merkezi’nin faaliyet yürüttüğü Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Akçakale Hükümet Konağında yapılan kutlamalarda; Akçakale Kaymakam vekili Ömer Faruk Çelik, 3’üncü Hudut Alay Komutanı Albay Yaşar Kaya, Belediye Başkan vekili Cuma Yıldık tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. İstiklal Marşı okunan ve gaziler ile vatandaşların da ilgi gösterdiği törende, Yarbay Erdal Böcüoğlu, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı tören, protokol üyelerinin tebrikleri kabulü ile sona erdi.

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