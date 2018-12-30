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Suriye sınırında 32 bin sivil yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:07 | Son Güncelleme

Selin vurduğu kamplarda mağdur olan Suriyeliler yardım bekliyor - Sel mağduru Hamal Um Hüseyin: - "Eşimi ve beni komşular gelip kurtardı. Yemek, çatı, hasır ve elbisem kalmadı. Şu an camide yaşıyoruz" - "Üzerimdeki elbise bile komşulardan, soğuktan donuyorum" - 4 aylık çocuk annesi Huda Kasım: - "Açlıktan ölüyoruz. Çadırımız kampla gitti. Şu an hiçbir eşyamız kalmadı" - Sel mağduru Usama Kasım: - "Şu an çocuklar ve kadınlar bir yerde, erkekler başka bir yerde kalıyorlar"

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki kamplarda barınan ve sel felaketinde çadırsız kalan en az 32 bin sivil yardım bekliyor.

Sivillerin yardımına koşan "Suriye Müdahale Koordinatörleri" adlı sivil toplum kuruluşunun, AA muhabiriyle paylaştığı verilere göre, İdlib'in kuzey kırsalında Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kamplar bölgesinde 26 Aralık'ta başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 22 sığınmacı kampı sular altında kaldı ve 67 kamp olumsuz etkilendi.

Selde en az 220 çadır yıkıldı ve 550 çadırı su bastı.

En az 32 bin sivilin de yardıma muhtaç olduğu açıklandı.

Selden etkilenen aileler, kurtarabildikleri birkaç parça eşyayla çamur ve sular altında kalan çadırlarından uzakta yardım bekliyor.

- "Soğuktan donuyorum"

Sel mağduru Um Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barındıkları çadırın duvarının yıkıldığını ve eşinin hastanelik olduğunu söyledi.

Um Hüseyin, selden komşularının yardımıyla kurtulduklarını belirterek "Yemek, çatı, hasır ve elbisem kalmadı. Şu an camide yaşıyoruz. Komşular kahvaltıyı bize camiye getirdi. Üzerimdeki elbise bile komşulardan, soğuktan donuyorum." diye konuştu.

- "Açlıktan ölüyoruz. Çadırımız kampla gitti"

4 aylık çocuk annesi Huda Kasım da 25 aileyle çadırdan örülen ve içinde ısıtma olmayan bir camiye sığındıklarını söyledi.

Huda, "Yiyecek yok, kaşık yok, tabağımız yok. Çocuklarımız üşüyor. Sünger ve battaniye lazım. Allah'ın rahmetinden başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Açlıktan ölüyoruz. Çadırımız kampla gitti. Şu an hiçbir eşyamız kalmadı." dedi.

70 yaşındaki Hüseyin Halit Abdo da selin çadırı bastığı an çocuklarının kendisini sırtlarında taşıyarak kurtardığını anlattı.

Abdo, su seviyesinin en az 2 metreye yükseldiğini, kadınlar ve çocukların komşulara sığındığını ve çok sayıda kişinin sokaklarda kaldığını söyledi.

Sel mağduru Usama Kasım, "Şu an çocuklar ve kadınlar bir yerde, erkekler başka bir yerde kalıyorlar." diye konuştu.

Sel mağdurlarının çadıra ihtiyaçları olduğunu belirten Kasım, "İlaç, gıda kolisi, battaniye ve sünger lazım." ifadelerini kullandı.

İdlib'in kuzey kırsalında Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kamplar bölgesinde 26 Aralık'ta başlayan ve 3 gün süren yoğun yağmur nedeniyle meydana gelen selde, 22 sığınmacı kampı sular altında kalmış ve 67 kamp olumsuz etkilenmişti.

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22 çadır 32 bin sivil İdlib sel felaket

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