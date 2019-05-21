Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinin kırsalındaki bir mağarada 70 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırına komşu Akçakale ilçesine bağlı Yağmuralan Mahallesi’ndeki bir mağara içerisinde 70 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) madde ele geçirildi. C4, aminyumnitrat, çivi ve aküye bağlanmış hazır vaziyette maddelerle destekli patlayıcının çevresinde güvenlik güçleri güvenlik çemberi oluşturdu. Patlayıcı madde, Akçakale İlçe Jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Ele geçirilen patlayıcı ile örgüt üyelerinin eylem yapmayı planlandığı bildirildi.

