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Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 21:37 | Son Güncelleme

KİLİS’te, Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi.

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Suriye sınır hattında meydana geldi. İddiaya göre, 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin olduğu arazi aracı devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından hastaneye giden Cihanoğlu ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

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