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Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

24.07.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri araca teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonrası bölgedeki terör hedeflerinin ateş altına alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI

"Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

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TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

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Milli Savunma Bakanlığı
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