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Suriye sınırında askeri hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçların Hatay'a gelişi sürüyor.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek Reyhanlı'ya gelişi devam ediyor.

Sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve personelin gün içinde sevkiyatları sürdü.

Sevkiyatların yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiği gözleniyor.

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asker sinyal kesici araçlar

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