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Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusunda kurulması için çalışmaların devam ettiği ’Güvenli Bölge’de ABD ile Türkiye’nin helikopterlerle devriye uçuşları devam ediyor.ABD ile Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolündeki Fırat’ın doğusunun terörden temizlenerek Güvenli Bölge haline getirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor

Fırat’ın doğusunda kurulması için çalışmaların devam ettiği ’Güvenli Bölge’de ABD ile Türkiye’nin helikopterlerle devriye uçuşları devam ediyor.
ABD ile Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolündeki Fırat’ın doğusunun terörden temizlenerek Güvenli Bölge haline getirilmesi çalışmaları devam ediyor. Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye’nin helikopterlerle devriye uçuşları sürüyor. Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’den havalanan helikopterler sınır hattında devriye uçuşu yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığından kalkış yapan helikopterlerin, devriye uçuşlarını sürdürdüğü belirtildi.

Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor

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