Suriye Sınırında Gündem Ekonomi

Kızıltepe İlçesine bağlı Şenyurt köyü sıfır noktasında. Yani Suriye sınırının tam üstünde. Hemen karşısında Suriye’nin Dırbesiye kasabası bulunuyor. İki yer arasında bir demiryolu hattı ve üç yıldır kapalı bulunan bir sınır kapısı var. Hem sınır kapısı, hem demiryolu bir zamanlar sınırdaki bu küçük köyün hayat damarıydı adeta. İkisinin de faal olarak çalıştığı dönemlerde köyün nüfusu 7 binlere kadar çıktı. Bir dönem statüsü beldeye çevrilen ve belediye kurulan Şenyurt üç yıl öncesine kadar oldukça hareketliydi. 8 yıl önce yeniden köy statüsüne alınan Şenyurt, Suriye’ye gidip gelenler sayesinde ticaretin yoğun yapıldığı bir yerdi. Köy olmasına rağmen, birkaç oteli, çok sayıda marketi, kafeleri olan Şenyurt bugünlerde hayalet bir kasabayı andırıyor. Üç yıl önce sınır kapısının tamamen kapatılması köyün kaderini değiştirdi. Binlerce kişi göç etti, işyerleri kapandı.

Köy sakinlerinden Yusuf Ağaoğlu, nüfusun 600’e kadar düştüğünü söylüyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, “Eskiden burası beldeydi 6-7 bin nüfusu vardı. İşler gittikçe azaldı, iş kalmadı, iş sahası kalmadı. Burada demiryolu vardı, bin kişiye yakın çalışıyordu. Gittikçe küçüldü, şimdi burada 600 ya da 700 kişi yaşıyor. Burada eskiden kapı vardı, kapı da kapandı. 12 Eylül'de kapandı, bu sonlarda yine açılmıştı. Suriyeliler gidip geliyordu. Suriyeliler gidip geldiği dönem çok iyiydi, kalabalıktı. Dükkanlar çalışıyordu, iş yapıyorduk, çalışıyorduk. Çok iyiydi. 3 yıldır devlet kapattı. Daha doğrusu Vali kapattı. Buradakilerin kazanmasını istemedi herhalde, para kazanmasını istemedi. Karkamış, Antep taraflarına götürdüler. ‘Bu gelir oraya gitsin’ dediler. Şimdi buradan oraya gidiyorlar bizim karşıdaki Dırbesiye kasabasına gitmek için. Aramızda bir demiryolu var sadece. Buradan almıyorlar Kilis’e kadar gidip oradan dönüp buraya geliyorlar yüzlerce tehlikesi var” dedi.