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Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 07:18 | Son Güncelleme

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bugün gerçekleştiriyor.

ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor.

Türkiye’ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru hareket etti.

(İHA)


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ABD ile ortak kara devriyesiABD ile ortak kara devriyesi
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Anahtar Kelimeler:
PKK YPG ABD sınır Devriye

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