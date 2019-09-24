Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

ABD ile T\u00fcrkiye\u2019nin Suriye\u2019nin kuzeyinde olu\u015fturmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 G\u00fcvenli B\u00f6lge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda ikinci ortak kara devriyesi bu g\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. \nT\u00fcrkiye\u2019ye ait z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar, s\u0131n\u0131r hatt\u0131na do\u011fru hareket etti.\n(\u0130HA)\nPARTNER Onu bu hale Barbie hayranl\u0131\u011f\u0131 getirdiABD ile ortak kara devriyesi\u0130stanbul'da uyu\u015fturucu operasyonu
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