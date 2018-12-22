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Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyre geçti.

Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü. (AA)

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Suriye Kilis hatay Komando

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