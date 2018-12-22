Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

\u00c7e\u015fitli birliklerden Hatay'a g\u00f6nderilen komando birlikleri ve askeri ara\u00e7lar, Hassa-Kilis kara yoluna do\u011fru seyre ge\u00e7ti.\nKomandolar\u0131 ta\u015f\u0131yan otob\u00fcs ve askeri ara\u00e7lardan olu\u015fan konvoyun, g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda ilerledi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. (AA)Bu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yorT\u00dcM-\u0130\u015f Konfederasyonu Genel Ba\u015fkan\u0131: En az\u0131 veriyoruz, en \u00e7o\u011fu istiyoruzYunus polislerinin \u015f\u00fcphelendi\u011fi ki\u015fi, cezaevi firarisi \u00e7\u0131kt\u0131