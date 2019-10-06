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Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken, Telabyad üzerinde ise ABD’ye ait helikopterler uçtu.

Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterlerin Resulayn istikametine gittiği görüldü.

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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OPERASYON PANİĞİ

Öte yandan, ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti.

Terör örgütü YPG/PKK zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı gece geç saatlerde işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirdi.

YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü.

Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD'nin en büyük askeri üslerden Çelebiyye'den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti.

Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD'ye ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA/AA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye YPG

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