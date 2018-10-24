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Suriye sınırında izinsiz geçişlere göz açtırılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Hatay'da, gece-gündüz yaya devriye görevi yapan hudut birlikleri, sınır hattı boyunca arttırılan gözlem kuleleri, yer altı ve üzerindeki hareketleri algılayıcı sistemler, "drone"lar ve 24 saat kayıt yapan sabit kameralar sayesinde sınırda düzensiz göçün önlenmesi konusunda büyük başarı sağlandı - Suriye sınır bölgesinde bu yıl yaklaşık 430 bin kişinin düzensiz göçünü engelleyen güvenlik güçleri, terör örgütleriyle bağlantısı veya herhangi bir suça karıştığı belirlenen 100'e yakın şüpheliyi adli makamlara sevk etti

ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'da, güvenlik duvarının yanı sıra gece-gündüz yaya devriye görevi yapan hudut birlikleri, sınır hattı boyunca arttırılan gözlem kuleleri, yer altı ve üzerindeki hareketleri algılayıcı sistemler, drone'lar ve 24 saat kayıt yapan sabit kameralar sayesinde 2018'in 9 ayında yaklaşık 430 bin kişinin düzensiz göçü engellendi.

Suriye'nin İdlib, Afrin ve Lazkiye bölgelerine sınırı bulunan Hatay'da, hudut birlikleri yasa dışı geçiş faaliyetlerine yönelik denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor.

Nöbet noktalarının arttırıldığı, 2,5 metrelik ve 4 tonluk güvenlik duvarının yüzde 90'ının tamamlandığı, termal kamera, ışıklandırma ve hareket algılayıcı sensörler gibi teknolojik araçların yerleştirildiği sınırda, düzensiz göçü önlemek için ekipler 24 saat görev yapıyor.

Bu yılın 9 ayında 200 bin civarında Suriyeliyi Türkiye tarafına geçtikleri sırada yakalayan hudut birlikleri, düzensiz göçmenleri gerekli işlemler için jandarmaya teslim etti.

Güvenlik soruşturmasında terör örgütleriyle bağlantısı veya herhangi bir suça karıştığı belirlenen 100'e yakın şüphelinin ise adli makamlara sevki gerçekleştirildi.

Hudut birlikleri, drone ve sabit kameralarla fotoğraflarını çekip sayılarını belirlediği yaklaşık 230 bin düzensiz göçmene ise sınır ihlali yapmaya çalışırken engel oldu.

- Sınırdaki güvenlik önlemleri

Yerli ve milli imkanlarla üretilen son teknoloji araçlar, yer altı ve üzerindeki hareketleri algılayıcı sistem ile sisli havada dahi görüş sağlayan kameralar, düzensiz göçün önlenmesine ve sınır ihlali yapanların yakalanmasına büyük kattı sağladı.

Yer altına döşenen akustik algılayıcılar, karadan sınır ihlali veya olası tünel kazım faaliyetleri ile araç ve insan hareketlerini belirlemesi güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetini güçlendirdi.

Karakoldaki komuta merkezini uyaran algılayıcılar, birliklerin önceden önlem alınmasını da sağladı.

Gece-gündüz yaya devriye görevi yapan hudut birlikleri, sınır hattı boyunca arttırılan gözlem kuleleri, drone'lar ve 24 saat kayıt yapan sabit kameralar sayesinde sınır hattında düzensiz göçün önlenmesi konusunda büyük başarı elde edildi.

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