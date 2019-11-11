Suriye sınırında kazanlar yetimler için kaynıyor

"Bizim için insan insandır. Türk veya Arap olması önemli değil, herkese elimizden geldiğince, hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle yardım etmeye çalışıyoruz. Sınırda olmamızdan dolayı ülkelerindeki savaştan kaçarak ilçemize sığınan Suriyeli yetimler ve ailelerine daha fazla yardım ediyoruz çünkü bunlar muhacir ve evlerine ekmek getirecek kimseleri yok. Bu yetimlerimizin karnı doyunca, ihtiyaçları giderilince bizler onlardan fazla mutlu oluyoruz, dünyalar bizim oluyor."

Suriyeli Fatma Hıdır Ceğar ise dernek sayesinde evlerine sıcak yemek girdiğini belirtti.

Dernek yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür eden Ceğar, "Yaklaşık 4 yıl önce eşimi kaybedince 3 çocuğumla Türkiye'ye sığındık. Dernek bize her gün sıcak yemeğimizi ve ekmeğimizi veriyor. Allah'a şükürler olsun, benim ve çocuklarımın karnı doyuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk halkından Allah razı olsun." dedi.

Suriyeli Abdulhalim Said da çocuklarıyla 7 kişilik bir aile olduklarını söyledi.

Derneğin yardımlarıyla ayakta durmaya çalıştıklarını anlatan Said, şöyle devam etti:

"4 yıl önce ülkemi bırakarak Akçakale'ye gelmek zorunda kaldım. Allah tüm Türk halkından razı olsun, bize vatanlarını açtılar, yemeklerini paylaştılar. Sadece ben değil yüzlerce Suriyeli aile bu dernek sayesinde yemek sıkıntısı yaşamıyor, her gün evlerine sıcak yemek giriyor ve diğer ihtiyaçları da karşılanıyor. Ayrıca dağıtılan yemekler de çok güzel, beğenerek yiyoruz, Allah hepsinden razı olsun."