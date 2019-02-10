HABER

Suriye sınırında marul hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Mardin'in Artuklu ilçesinde Suriye sınırında "Tarımda İstihdam Projesi" kapsamında kurulan seralarda marul hasadı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Suriye sınırında kurulan serada ekimi yapılan marulların hasadı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Mardin Toplum Merkezi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce "Türk Kızılay Geçim Kaynağını Geliştirme Programı" hazırlandı.

Program kapsamında Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Küçükköy köyünde 11 dönümlük arazi 3 yıl boyunca tarım projelerinde kullanılmak üzere Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezine tahsis edildi.

Teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 15'i Suriyeli 21 kişi, 11 dönüm büyüklüğündeki seralarda marul, çilek ve lavanta yetiştiriciliğine başladı. Çiftçiler, seralarda yetişen marulun hasadını yaparken çilek ve lavantalarınki ise gelecek aylarda gerçekleştirilecek.

Elde edilen gelir ise çiftçiler arsında pay edilecek.

- "Oldukça güzel verim elde edildi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Önen programın bölgede katma değeri yüksek yeni ürünlerin yetiştirilmesi ve Suriyelilerin topluma entegrasyonunu hedeflendiğini söyledi.

Sınırda hayatın olağan akışının devam ettiğinin vurgulayan Özkan, "Sınırda olmamıza rağmen herhangi bir güvenlik sorunu yok. Huzurun olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde ekonominin gelişmesi sağlanıyor. Bunun en güzel örneği de bu köyümüz." dedi.

Türk Kızılayı Mardin Toplum Merkezi Yöneticisi Semra Karaboğa Taşkıran da yörede yetiştirilmeyen ürünler üzerine odaklandıklarını ifade ederek, "Hasadı yapılan 4 bine yakın marulun satışı gerçekleştirilecek. Bu satışlardan elde edilen gelirler kursiyerlere bölüştürülecek." ifadesini kullandı.

- "Burada bize güzel bir imkan sağladı"

Suriye'nin Haseke ilinin Amuda ilçesinden geldiğini belirten 67 yaşındaki Fethiye Mehmet Ali, marul hasadı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'de iç savaş olduktan sonra Türkiye'ye geldik. Burada bize güzel bir imkan sağlandı. Allah, Türk devletinden de vatandaşlarından da razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim elimizden tuttu. O olmasaydı gidecek bir yerimiz olmazdı."

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Palandöken: “Yeni evlenecek çiftlere özel kredi verilmeli”Palandöken: “Yeni evlenecek çiftlere özel kredi verilmeli”
Amatör futbolcu Ziraat Odası başkanı olduAmatör futbolcu Ziraat Odası başkanı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye sınırında ‘marul’ hasadı

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.