Suriye sınırında mühimmat ve GSM hatları ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Suriye'ye götürülmek istenen 400 mermi ile 540 GSM hattı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'ye mühimmat geçirilmek istendiğine ilişkin istihbarat alan Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri sınır hattındaki arazide yaptığı denetimlerde, Türkiye'den Suriye'ye götürülmek istendiği anlaşılan 400 mermi ile 540 GSM telefon hattı ele geçirdi.

Kim veya kimler tarafından sınır hattına getirildiği henüz belirlenemeyen malzemeler, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

