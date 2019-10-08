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Suriye Sınırında Operasyon Hazırlıkları Sürüyor

08.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda düzenlemeyi planladığı askeri operasyonla alakalı tüm hazırlıkların tamamlandığının açıklanmasının ardından gözler Suriye sınırına çevrildi

Suriye Sınırında Operasyon Hazırlıkları Sürüyor

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda düzenlemeyi planladığı askeri operasyonla alakalı tüm hazırlıkların tamamlandığının açıklanmasının ardından gözler Suriye sınırına çevrildi.

Suriye'ye yönelik operasyon sinyallerinin verilmesiyle birlikte sınıra gönderilen tank, obüs ve askeri personel Şanlıurfa'nın Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde belirli aralıklarla konuşlandırıldı.

Önceki gün ABD ve koalisyon güçlerine ait asker ve zırhlıların geri çekilmesinin ardından Türkiye operasyon kararını açıkladı ve tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Bugün sabah saatlerinde Suriye'nin Tel Abyat sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kent merkezinde hayat normal seyrinde devam ederken, sınır birliklerinin operasyon için son hazırlıklarını sürdürdüğü gözlendi.

Namlular Suriye’ye çevrili

TSK sınır hattı boyunca belirli aralıklarla konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularını Suriye'nin Tel Abyad bölgesine çevirirken, TSK'ya ait iş makineleri de zırhlı araç ile askeri personel için yeni mevzi ve obüs rampası yapmaya devam ediyor.

Öte yandan Tel Abyad kent merkezinde de yaşamın normal akışında olduğu gözlenirken, yerel kaynaklara göre Kürt, Türk, Arap ve Hıristiyan grupların canlı kalkan olmak için Tel Abyad'a doğru geldiği belirtiliyor.

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