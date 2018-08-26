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Suriye sınırında orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 21:29 | Son Güncelleme

Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde yangın çıktı - Yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.

Rejim birliklerinin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayıldı.

Yayladağı ilçesi Kızılçat ve Çalıboğazı mevkisi karşısında, sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.

Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayırbucak Türkmendağı

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