Suriye sınırında orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.
Rejim birliklerinin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayıldı.
Yayladağı ilçesi Kızılçat ve Çalıboğazı mevkisi karşısında, sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.
Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğrenildi.
Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı
TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü
Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Türkiye'ye destek
ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı
Japonya'nın bilinmeyen yüzü
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum