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Suriye sınırında orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

Suriye sınırında orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Esed rejimine bağlı birliklerin Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Yamadı ve Cip Toros köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı.

Türkiye sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Hatay Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.

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