Suriye sınırında orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.
Beşşar Esed rejimi güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadığı, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık ise Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.
Bölgeden yükselen duman Yayladağı ilçesi sınır mahallelerinden görülüyor. Ayrıca silah ve patlama sesleri duyuluyor.
Öte yandan, 30 Eylül'de Esed rejimine bağlı birliklerin Türkmendağı'na yönelik saldırısı sonrası Yamadı ve Cip Toros köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının etkisini yitirdiği öğrenildi.
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