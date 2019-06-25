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Suriye sınırında patlamaya hazır EYP ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, patlamaya hazır 3 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, patlamaya hazır 3 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. EYP'ler jandarma tarafından güvenli bölgede imha edildi.
Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi sınır hattında patlamaya hazır mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat bilgisi alan güvenlik güçleri harakette geçti. Sınır hattında arama yapan ekipler, toprağa gömülmüş patlamaya hazır 3 EYP ele buldu. Patlayıcılar güvenli bölgede imha edildi. Yaşanan olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

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