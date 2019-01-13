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Suriye sınırında silah sesleri! Ocalan'ın haberini alan PKK'lılar kutlama yaptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2019 00:07 | Son Güncelleme

Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından havaya ateş açıldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın ‘sağlıklı olduğu’ yönünde alınan bilgi sonrası teröristlerin havaya ateş açarak kutlama yaptığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG/PKK kontrolündeki Resulayn’da teröristler havaya ateş açarak kutlama yaptı.

İddiaya göre, teröristler, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı’da görüşmesi sonrası ‘sağlıklı olduğu’ bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine terör örgütü, Resulayn kent merkezine inerek, kutlama yaptı. İzli mermilerin de kullanıldığı kutlamada yaklaşık yarım saat havaya ateş açıldı.

Güvenlik güçleri, sınır boyunda güvenlik önlemlerini artırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye resulayn PYD PKK Abdullah Öcalan

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