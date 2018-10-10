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Suriye sınırında silahlı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, PKK/PYD-YPG üyesi silahlı terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, PKK/PYD-YPG üyesi silahlı terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır hattında görevli güvenlik güçlerince meşru savunma kapsamında yapılan atışlar sonucu PKK/PYD-YPG mensubu silahlı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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