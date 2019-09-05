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Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Suriye'nin Telabyad kentinde teröristler hava hareketliliği yaşandığında mevzi, karargah ve hendeklerini gizlemek için ateş yakıyor. Yakılan ateşten yükselen dumanlarla ABD ve Türkiye arasında ortaklaşa gerçekleşen sınır devriyesinde helikopterler ile İHA'ların görüş açısı kapatılmaya çalışılıyor.

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Telabyad’tı kontrolü altında tutan PKK/PYD’li teröristler, Türkiye ile ABD’nin ortak devriye uçuşları sırasında mevzi ve karargahlarını helikopterlerden gizlemek için ateş yakıyor. Karargah ve mevzilerin yakınında yakılan ateşin dumanları, Telabyad’ın üzerini kaplıyor. Teröristlerin gün içinde sürekli ateş yakarak İHA’ların (İnsansız Hava Araçları) görüş alanını da daraltmaya çalıştıkları öğrenildi.

ATEŞ YAKTILAR

Türkiye ile ABD arasında gerçekleştirilen son devriyede de ateş yakılması dikkat çekti. Helikopterler uçarken yakılan ateşten yükselen duman, Telabyad’ın üzerini kapladı. Helikopterler dumanların arasından geçerek sınırda devriye attı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Telabyad duman Devriye

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