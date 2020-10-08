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Suriye sınırında tescilsiz ve çalıntı motosikletler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu tescilsiz ve çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda motosiklet ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis ve jandarma tarafından tescilsiz ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Suriye sınırında tescilsiz ve çalıntı motosikletler ele geçirildi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu tescilsiz ve çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda motosiklet ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis ve jandarma tarafından tescilsiz ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, çalıntı ve tescilsiz onlarca motosiklet ele geçirildi. El konulan motosikletler çekiciler yardımıyla yediemin otoparkına götürülürken motosikleti kullanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suriye sınırında tescilsiz ve çalıntı motosikletler ele geçirildi

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