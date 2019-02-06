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Suriye sınırında toprağa gömülü 65 kilogram plastik patlayıcı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/ PETN plastik patlayıcı bulundu.

Suriye sınırında toprağa gömülü 65 kilogram plastik patlayıcı bulundu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/ PETN plastik patlayıcı bulundu.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı'nca, PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütleri tarafından olası eylemlerin önüne geçmek ve örgüt üyelerinin deşifre etmek amacıyla ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınırında toprağa gömülü patlayıcı olduğu bilgisi elde edildi. Sınır hattında belirlenen noktalarda kazı yapıldı. Kazıda toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/PETN plastik patlayıcı ile 6 adet zaman ayarlı elektronik devre, 5 adet verici, 9 adet alıcı devre, 21 adet elektrikli kapsül ve çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Polis ele geçirilen patlayıcı madde ile dokümanları incelemek üzere emniyete götürdü. Patlayıcıyı toprağa gömen kişi ya da kişiler aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Suriye sınırında toprağa gömülü 65 kilogram plastik patlayıcı bulunduSuriye sınırında toprağa gömülü 65 kilogram plastik patlayıcı bulunduSuriye sınırında toprağa gömülü 65 kilogram plastik patlayıcı bulundu

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