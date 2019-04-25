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Suriye sınırında uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:16 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, baharın gelişiyle öğrenciler Suriye sınırında uçurtma şenliği düzenledi.  Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, baharın gelişiyle öğrenciler Suriye sınırında uçurtma şenliği düzenledi.

Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Suriye sınırına yakın bir arazide düzenlenen şenlikte öğrenciler, günlerdir heyecanla hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne saldı. Öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte gökyüzünde dalgalanan Türk bayraklı uçurtma şenliğe renk kattı.

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