Suriye sınırında yakalanan DEAŞ’lı 9’u çocuk 12 kişi sınır dışı edilecek

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- FRANSA’nın DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle kırmızı bültenle aradığı ve Kilis’te yakalanan 3 kadın ile beraberindeki 9 çocuk sınır dışı edilecek.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün sınır hattında yaptığı çalışma sırasında Suriye'den kaçak olarak Türkiye tarafına geçen 3 kadın ile 9 çocuğu yakalandı. Yapılan incelemede Fransa uyruklu C.A., J.C. ve M.D.’nin terör örgütü DEAŞ ile irtibatları nedeniyle ülkelerinde kırmızı bültenle arandığı saptandı. Kadınlar ve beraberindeki 9 çocuk emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada da mahkeme heyeti 9 çocuk ile 3 kadının sınır dışı edilmesine karar verdi. Karar sonrası Fransa uyruklu kadınlar ile çocuklar Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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