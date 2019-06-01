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Suriye sınırında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında kuru otların alev almasıyla çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.  Nusaybin ilçesi Söğütlü köyünde dün petrol arama şantiyesi yakınlarındaki Suriye sınırında bulunan kuru otlar, gündüz saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında kuru otların alev almasıyla çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Nusaybin ilçesi Söğütlü köyünde dün petrol arama şantiyesi yakınlarındaki Suriye sınırında bulunan kuru otlar, gündüz saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Petrol arama şantiyesinin çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, alevler petrol sahasına ulaşmadan yangını söndürdü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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