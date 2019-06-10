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Suriye sınırında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Suriye tarafında başlayan ve Şanlıurfa'nan Ceylanpınar ilçesindesindeki askeri bölgeye sıçrayan yangın, bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye tarafında başlayan ve sınır hattındaki askeri bölgeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye tarafındaki otların bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, bir süre sonra sınır hattına ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle sınır hattındaki askeri bölgeye sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye, AFAD ve askeri personel müdahale etti.

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi ekipleri ve jandarmanın da TOMA ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Söndürülen yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri bölge Ceylanpınar Suriye sınırı Şanlıurfa yangın

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