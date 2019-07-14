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Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, obüslerin de olduğu askeri araçların sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyat

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, obüslerin de olduğu askeri araçların sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan öğle saatlerinde yola çıkarılan obüs, zırhlı araç ve iş makinelerinden oluşan 15 araçlık konvoy, Akçakale'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri alınarak, ilçeye getirilen araçlarla 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yapıldı. Araçların, kısa süre içinde sınır hattındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.

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Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyatSuriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyatSuriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyat

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