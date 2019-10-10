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Suriye sınırındaki camilerden sela okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 01:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın sınır ilçeleri Akçakale ve Ceylanpınar'daki camilerden önce sela, ardından da Türkçe ve Arapça dualar edildi

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki camilerde sela okundu ve dua edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığından da destek geldi.

Verilen talimatla Akçakale ve Ceylanpınar'daki camilerde önce sela okundu, ardından da Türkçe ve Arapça dualar edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı sela

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