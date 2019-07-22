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Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (3)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 23:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesine terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Hasake kentine bağlı Resulayn ilçesinden 2 roket atıldı.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (3)- Yeniden

Eyyüp BURUN- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesine terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Hasake kentine bağlı Resulayn ilçesinden 2 roket atıldı. Roketlerden birinin isabet ettiği evdeki 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İlçeye sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Hasake kentine bağlı Resulayn ilçesinden Ceylanpınar’a doğru 2 roket atıldı. Saldırıda roketlerden biri ilçe merkezinde Turgut Özal Mahallesi’ndeki Atan ailesinin evine isabet etti. Roket isabet ettiği sırada evlerinin terasında oturan Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9) ile eve misafir olarak gelen İbrahim Işık (17) ve Ali Işık (21) yaralandı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamayı duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
‘SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI’
Meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay sonrası ilçeye gelerek roketin isabet ettiği evde incelemede bulundu. Vali Erin daha sonra hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun diğleğinde bulunup, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Erin, ardından olayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti.
TOP ATIŞI İLE KARŞILIK VERİLDİ
İlçeye atılan roketlerin ardından bölgedeki Türk topçu birliklerinin Resulayn kırsalındaki Mızra Mıçe bölgesini top atışları ile vurduğu iddia edildi.
POLİS VATANDAŞLARI UYARDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (3)- YenidenSuriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (3)- YenidenSuriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (3)- YenidenSuriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (3)- Yeniden

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