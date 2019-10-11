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Suriye Sınırındaki Evlerinde Kıl Payı Kurtuldular

11.10.2019 18:52 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’nın sürerken Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde, bombalar köylere kadar ulaştı.Esentepe Köyü’nde bir eve isabet eden patlayıcı hasara neden oldu. Olay sırasında evde olan aile, kıl payı kurtuldu

Suriye Sınırındaki Evlerinde Kıl Payı Kurtuldular

Suriye sınırındaki Nusaybin İlçesi’ne bağlı Esentepe Köyü, Barış Pınarı Harekâtı’ndan etkilenen yerleşim birimleri arasında bulunuyor. Köy, Suriye sınırına yaklaşık 1 km, Nusaybin’e ise 22 km uzaklıkta. 26 haneli köyün bugünlerde yarısından fazlası boş. Nedeni ise harekât sırasında yaşanan çatışmaların yarattığı endişe. Patlayıcılara hedef olmak istemeyen köylüler, şehir merkezindeki yakınlarının yanına gitti.

Köylüler endişelerinde haksız çıkmadı. Köyde kalan Kaya ailesinin evi dün akşam bir havan topunun hedefi oldu. Evin üstüne düşen havan şiddetli bir patlamaya neden oldu. Patlama sırasında Abdulsamet Kaya ve Eşi Hanife Kaya evde yemek yiyordu. Havan topu evin üzerinde bulunan su deposuna isabet etmişti.Paramparça olan su deposunun parçaları etrafa yayıldı. Ailenin 5 tavuğu telef olurken, evin duvarları çatladı.

Patlama nedeniyle panik yaşayan aile hemen evi terk etti. Sabaha kadar eve giremeyen aile yaşadıklarını VOA Türkçe’ye anlattı. Evin arkasındaki her şeyin zarar gördüğünü anlatan Abdulsamet Kaya, “Akşam saat 7.30 civarıydı, yemek zamanı, yemek yemeye hazırlanıyorduk. Birdenbire şiddetli bir ses geldi fakat ne olduğunu anlamadık. Roket miydi, bomba mıydı, havan mıydı? Bilmiyoruz. Görebildiğimiz, evimizin içi dumanla doldu, biz de dışarı çıktık. Bahçeye doğru geldim, baktım su depomuz yere düşmüş, parçalanmış, tavuklarımız öldü, kapılar falan kırıldı. Bu tarafta sağlam bir şey kalmadı biz evden çıkacağız” dedi.

Akşam Mardin’e gideceğini söyleyen Kaya, “Akşam kalamıyoruz, gündüz eve geliyoruz, akşam gidiyoruz. Mardin'e gidiyoruz. Orada bir yerlere sığınırız. Dün gece sabaha kadar dışarıda kaldık, eve girmeye korktuk. Ara ara eve gidiyorduk ama sonra dışarı çıkıyorduk. Ses nedeniyle çok korkuyoruz” diye konuştu.

Kaya’nın eşi Hanife Kaya da patlama sırasında evdeydi. Büyük panik yaşayan Hanife Kaya yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı: “Biz yemek yemeye hazırlanıyorduk. İkimiz yalnızdık. Çocuklarım evde değildi. Herkes okumaya gitti. Hatırladığım patlama oldu, büyük bir uğultu, nereden geldiğini de görmedik. Evi terk ettik. Dumandan nefes alamıyorduk. Dışarı kaçtık başka bir şey görmedik. Ne yapalım bilmiyoruz? Kaçmak zorundayız, gideceğiz buradan. Burada kalmaya korkuyoruz. Gece çok silah sesleri, patlama sesleri geliyor. Gündüz buraya geliyoruz ama gece gidiyoruz.”

Patlama sırasında çevreye saçılan şarapnel parçaları diğer evlere de zarar verdi.

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