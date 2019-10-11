Suriye Sınırındaki Evlerinde Kıl Payı Kurtuldular

Suriye sınırındaki Nusaybin İlçesi’ne bağlı Esentepe Köyü, Barış Pınarı Harekâtı’ndan etkilenen yerleşim birimleri arasında bulunuyor. Köy, Suriye sınırına yaklaşık 1 km, Nusaybin’e ise 22 km uzaklıkta. 26 haneli köyün bugünlerde yarısından fazlası boş. Nedeni ise harekât sırasında yaşanan çatışmaların yarattığı endişe. Patlayıcılara hedef olmak istemeyen köylüler, şehir merkezindeki yakınlarının yanına gitti.

Köylüler endişelerinde haksız çıkmadı. Köyde kalan Kaya ailesinin evi dün akşam bir havan topunun hedefi oldu. Evin üstüne düşen havan şiddetli bir patlamaya neden oldu. Patlama sırasında Abdulsamet Kaya ve Eşi Hanife Kaya evde yemek yiyordu. Havan topu evin üzerinde bulunan su deposuna isabet etmişti.Paramparça olan su deposunun parçaları etrafa yayıldı. Ailenin 5 tavuğu telef olurken, evin duvarları çatladı.

Patlama nedeniyle panik yaşayan aile hemen evi terk etti. Sabaha kadar eve giremeyen aile yaşadıklarını VOA Türkçe’ye anlattı. Evin arkasındaki her şeyin zarar gördüğünü anlatan Abdulsamet Kaya, “Akşam saat 7.30 civarıydı, yemek zamanı, yemek yemeye hazırlanıyorduk. Birdenbire şiddetli bir ses geldi fakat ne olduğunu anlamadık. Roket miydi, bomba mıydı, havan mıydı? Bilmiyoruz. Görebildiğimiz, evimizin içi dumanla doldu, biz de dışarı çıktık. Bahçeye doğru geldim, baktım su depomuz yere düşmüş, parçalanmış, tavuklarımız öldü, kapılar falan kırıldı. Bu tarafta sağlam bir şey kalmadı biz evden çıkacağız” dedi.