Suriye sınırındaki Karkamış'a roket mermisi atıldı

Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesindeki boş bir araziye roket mermisi isabet etti. Terör örgütü PKK/PYD unsurlarınca ateşlendirildiği değerlendirilen merminin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı.

Maddi hasarın oluşmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CERABLUS'A DA 3 ROKET ATILDI

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Cerablus bölgesine de 3 roketin isabet ettiği, olaylarda ölü veya yaralının bulunmadığı öğrenildi. (AA)





