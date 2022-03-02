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Suriye sınırındaki Karkamış'a roket mermisi atıldı

02.03.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki boş bir araziye, terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlendiği değerlendirilen roket mermisi atıldı.

Suriye sınırındaki Karkamış'a roket mermisi atıldı

Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesindeki boş bir araziye roket mermisi isabet etti. Terör örgütü PKK/PYD unsurlarınca ateşlendirildiği değerlendirilen merminin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı.

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Maddi hasarın oluşmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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CERABLUS'A DA 3 ROKET ATILDI

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Cerablus bölgesine de 3 roketin isabet ettiği, olaylarda ölü veya yaralının bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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Gaziantep
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