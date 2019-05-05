HABER

Suriye sınırındaki köylerde, kadınlara ilk yardım eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Yankale köyünde yaşayan kadınlara, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Suriye sınırındaki köylerde, kadınlara ilk yardım eğitimi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Yankale köyünde yaşayan kadınlara, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.
Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ilk yardım kursu kapsamında, Suriye sınırında bulunan Yankale köyündeki kadınlara, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. İlk yardım eğitmeni paremedik Metin Nas tarafından verilen eğitimde, kadınlara önce ilk yardım bilgileri aktarıldı. Uygulamalı eğitimde kadınlara, burun kanamasında ve eklem kırılmalarında nasıl müdahale edecekleri, Kürtçe anlatıldı. Metin Nas, 8 ay önce açılan kursta yaklaşık 4 bin kişiye temel ilk yardım eğitimi verdiklerini aktararak, "Kursumuz 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında 'Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı bir kurstur. Suriye sınırındaki vatandaşlarımızın kendileri hastaneye varıncaya kadar başlarına gelebilecek vakalarda nasıl müdahale edebilecekleri konusunda ilk yardım bilgilerini verdik. Bayılmalarda, kırık çıkıklarda, şok pozisyonu ve diğer ilk yardım bilgilerini daha anlayabilecekleri Kürtçe olarak anlattık. Amacımız insanlar hastaneye gelene kadar oluşabilecek tüm durumlarda tehlikeyi azaltmak ve kendi hayatlarına bir şeyler katabilmekti" dedi.

FOTOĞRAFLI

Suriye sınırındaki köylerde, kadınlara ilk yardım eğitimiSuriye sınırındaki köylerde, kadınlara ilk yardım eğitimiSuriye sınırındaki köylerde, kadınlara ilk yardım eğitimiSuriye sınırındaki köylerde, kadınlara ilk yardım eğitimi

PARTNER45 yaş küçük sevgili45 yaş küçük sevgili
Yerel Tohum Takas Şenliği yapıldıYerel Tohum Takas Şenliği yapıldı
Jandarma, Topçu Göleti ve çevresini temizlediJandarma, Topçu Göleti ve çevresini temizledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den AA ofisine saldırı hakkında açıklama

ABD'den AA ofisine saldırı hakkında açıklama

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

Berberde rehine krizi!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.