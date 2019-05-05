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Suriye sınırındaki köylerde, kadınlara ilk yardım eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Yankale köyünde yaşayan kadınlara, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Yankale köyünde yaşayan kadınlara, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ilk yardım kursu kapsamında, Suriye sınırında bulunan Yankale köyündeki kadınlara, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. İlk yardım eğitmeni paremedik Metin Nas tarafından verilen eğitimde, kadınlara önce ilk yardım bilgileri aktarıldı. Uygulamalı eğitimde kadınlara, burun kanamasında ve eklem kırılmalarında nasıl müdahale edecekleri, Kürtçe anlatıldı. Metin Nas, 8 ay önce açılan kursta yaklaşık 4 bin kişiye temel ilk yardım eğitimi verdiklerini aktararak, "Kursumuz 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında 'Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı bir kurstur. Suriye sınırındaki vatandaşlarımızın kendileri hastaneye varıncaya kadar başlarına gelebilecek vakalarda nasıl müdahale edebilecekleri konusunda ilk yardım bilgilerini verdik. Bayılmalarda, kırık çıkıklarda, şok pozisyonu ve diğer ilk yardım bilgilerini daha anlayabilecekleri Kürtçe olarak anlattık. Amacımız insanlar hastaneye gelene kadar oluşabilecek tüm durumlarda tehlikeyi azaltmak ve kendi hayatlarına bir şeyler katabilmekti" dedi.

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