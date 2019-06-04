Suriye sınırındaki Mehmetçik, bayramda da görev başında-ÖZEL

'Hudut namustur' ilkesiyle 7/24 saat sınır hattını teknolojiyi de kullanarak termal ve 360 derece görüntü alabilen kameralarla izleyen askerler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de görevlerini aynı hassasiyetle sürdürüyor. Sınırın sıfır noktasındaki Höyük Hudut Karakolu'nda; elleri tetikte, gözleri Suriye tarafında teyakkuz halinde olan askerler, bayrama ailelerinden uzakta girmenin burukluğunu, sınırda görev yapmanın ise onurunu yaşadıklarını ifade etti. Bayram sabahı askerler, birbirleriyle ve kendilerini ziyaret eden komutanlarıyla kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı. 3'üncü Hudut Tabur Komutanı da Höyük Hudut Karakolu'ndaki askerleri ziyaret etti. Askerlere hitap eden ve bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu anlatan komutan, "Bizler Hudut Kartalları olarak Ramazan Bayramı'nı bu yuvada geçirmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sizler bu meşakkatli görevi, 'Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir' anlayışı içerisinde 7 gün, 24 saat yürütmektesiniz. Şundan emin olunuz ki; milletimiz ve aileleriniz sizinle gurur duyuyor. Çünkü, sizler burada olduğunuz sürece Türk milleti, aileleriniz huzurlu ve güvenli şekilde yaşamaya devam edecektir" diyerek Mehmetçik'in bayramını kutladı.