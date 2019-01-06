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Suriye sınırındaki Nusaybin'de gün batımı güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

MARDİN'in Suriye sınırına komşu olan ilçesi Nusaybin'de gün batımında oluşan güzellik görenleri hayran bıraktı.

Suriye sınırındaki Nusaybin'de gün batımı güzelliği

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Suriye sınırına komşu olan ilçesi Nusaybin'de gün batımında oluşan güzellik görenleri hayran bıraktı.
Suriye sınırına komşu Nusaybin ilçesinde dün gün batımında, doyumsuz manzara ortaya çıktı. İlçedeki tarihi Zeynel Abidin Camii'nin minaresinde yansıyan görüntüde, gün batımı ilçe halkı tarafından anbean izlendi. Kış aylarında yoğun bulut ve yağışlardan pek görülmeyen gün batımı, dünkü açık havayla ortaya çıkarken, ilçe halkı bu anları ölümsüzleştirmek fotoğraf çekti.

FOTOĞRAFLI

Suriye sınırındaki Nusaybin'de gün batımı güzelliğiSuriye sınırındaki Nusaybin'de gün batımı güzelliğiSuriye sınırındaki Nusaybin'de gün batımı güzelliğiSuriye sınırındaki Nusaybin'de gün batımı güzelliği

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