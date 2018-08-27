Suriye sınırındaki orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Hatay sınırına yakın bölgesinde dün çıkan orman yangını kendiliğinden etkisini yitirdi.
Dün öğle saatlerinde rejim birliklerinin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarında çıkan yangın, bugüne kadar sürdü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede olan ve can güvenliği nedeniyle müdahalenin yapılamadığı yangın kendiliğinden etkisini yitirdi.
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Karasu'da 'norovirüs enfeksiyonu' tespit edildi, binlerce kişi hastaneye akın etti
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Rusya'dan açıklama: S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
Aşiret gelinini kilolarca altına boğdular!
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar