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Suriye sınırındaki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde dün çıkan yangın etkisini yitirdi

Suriye sınırındaki orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Hatay sınırına yakın bölgesinde dün çıkan orman yangını kendiliğinden etkisini yitirdi.

Dün öğle saatlerinde rejim birliklerinin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarında çıkan yangın, bugüne kadar sürdü.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede olan ve can güvenliği nedeniyle müdahalenin yapılamadığı yangın kendiliğinden etkisini yitirdi.

Suriye sınırında orman yangını<br />

Suriye sınırında orman yangını<br />

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Anahtar Kelimeler:
hatay orman yangını Suriye sınırı

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