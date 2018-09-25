Suriye sınırındaki orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde çıkan orman yangını etkisini yitirdi.
Dün öğle saatlerinde Esed rejimine bağlı birliklerin muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Murtlu köyü yakınlarında çıkan yangın gece saatlerine kadar sürdü.
Sınıra yaklaşık 2 kilometre mesafede olan ve güvenlik gerekçesiyle müdahalenin yapılmadığı yangın, bugün kendiliğinden söndü.
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