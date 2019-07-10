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Suriye sınırındaki orman yangını devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan, Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak bölgesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı bölgesinde bulunan Murtlu, Kelez ve Yamadı köylerine Esed rejimi tarafından yapılan saldırılar sonrasında meydana gelen orman yangına, Suriye tarafından herhangi bir müdahale yapılmadı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan, Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak bölgesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı bölgesinde bulunan Murtlu, Kelez ve Yamadı köylerine Esed rejimi tarafından yapılan saldırılar sonrasında meydana gelen orman yangına, Suriye tarafından herhangi bir müdahale yapılmadı. Hatay’da itfaiye ekipleri yangının Türkiye’ye sıçrama ihtimaline karşı hazır bekletiliyor. Öte yandan rejim güçleri tarafından sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların yer yer devam ettiği öğrenilirken, çatışma ve top sesleri Hatay’ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

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