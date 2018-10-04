Suriye sınırındaki orman yangınları

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Hatay sınırına yakın bölgesinde iki gün önce çıkan orman yangınları devam ediyor.
Beşşar Esed rejimi güçlerinin iki gün önce, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarında ormanlık alanlarda çıkan yangınlar etkisini artırdı.
Yayladağı ilçesi sınırına 2 kilometre mesafedeki alevlere güvenlik gerekçesiyle herhangi bir müdahalenin yapılamadığı öğrenildi.
Yangının sınıra yaklaşması ihtimaline karşılık Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
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