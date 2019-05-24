Suriye sınırındaki ot yangını 3 saatte söndürüldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırında, kuru otların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Nusaybin ilçesi Suriye sınırında, öğle saatlerinde, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'ndan TOMA gönderildi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

