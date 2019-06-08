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Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 20:51 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Türkiye-Suriye sınırını ayıran mayınlı bölgede kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Türkiye-Suriye sınırını ayıran mayınlı bölgede kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Garnizon Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA) araçları bölgeye gelerek itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale etti.
Bölgenin mayınlı olması nedeniyle itfaiye ve TOMA ekipleri, sınırda görev yapan askerlerin belirlediği noktalardan yangına müdahale ettiği görüldü.
Sınır bölgesindeki yangın güçlükle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti

Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti

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